Nur rund jeder vierte Haushalt in Thüringen ist an Glasfaser angeschlossen. Der Freistaat hat aber hohe Ziele. Nun nimmt er viel Geld in die Hand.

Erfurt - Der Ausbau mit Glasfaser in ländlichen Regionen Thüringens soll vorangehen. Dafür fließen nun knapp 188 Millionen Euro Fördermittel in den Breitbandausbau in 85 Orten in acht Landkreisen quer durch den Freistaat, wie das Digitalministerium mitteilte. Insgesamt sollen damit über 25.000 Adressen an schnelles Internet angebunden werden. In Thüringen ist bisher nur knapp jeder vierte Haushalt mit einem Glasfaseranschluss versorgt.

Wenn alles gut gehe, sollen die Bauarbeiten für die neuen Projekte Ende des Jahres oder Anfang kommenden Jahres starten, sagte ein Ministeriumssprecher. Bund und Land teilen sich den Angaben zufolge die Kosten - 103 Millionen Euro kommen aus Berlin, Thüringen legt 85 Millionen Euro dazu.

Eine Milliarde für den Breitbandausbau

Digitalminister Steffen Schütz (BSW) nannte den Breitbandausbau „eines der größten Infrastrukturprojekte in der Geschichte unseres Freistaats“. Es gehe um gleichwertige Lebensverhältnisse. Bis 2030 solle es eine flächendeckende Glasfaserversorgung geben. „Wir fördern in den nächsten fünf Jahren mit über einer Milliarde Euro den Ausbau in Regionen, in denen sich private Investitionen in die Glasfaserstruktur nicht lohnen.“

Zudem habe der Bund weitere 115 Millionen Euro an Förderung bewilligt, hieß es weiter. Damit könnten weitere rund 21.000 Adressen in neun Landkreisen angeschlossen werden. Die Genehmigung der Landesmittel dafür stehe noch aus, werde aber derzeit vorbereitet.