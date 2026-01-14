Die Polizei hat einen auffälligen Autofahrer auf dem Radar. Bei der Kontrolle machen die Beamten eine überraschende Entdeckung und handeln sofort.

Berlin - Ein 27-jähriger Berliner steht unter dem Verdacht, mit Drogen gehandelt zu haben. Polizisten fanden eigenen Angaben zufolge rund 40 Gefäße in seinem Wagen. Bei dem Inhalt handelt es sich mutmaßlich um Betäubungsmittel.

Die Beamten waren am Dienstagabend in Mitte auf den Mann aufmerksam geworden. Sie kontrollierten den Fahrer, der mutmaßlich unter dem Einfluss von Drogen stand und keinen Führerschein besaß. Daraufhin fanden sie die Stoffe in seinem Wagen und nahmen den Mann vorläufig fest. Später wurde er wieder entlassen. Weitere Ermittlungen laufen.