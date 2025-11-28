Auch im Borussia-Park gibt es an diesem Spieltag Fan-Proteste. Es geht aber nicht wie sonst üblich gegen RB Leipzig und auch nicht um den neuen Stadionnamen in der kommenden Saison.

Mönchengladbach - Nach den Fan-Protesten am vergangenen Wochenende haben auch die Anhänger von Borussia Mönchengladbach am Freitagabend im heimischen Stadion einen Schweige-Protest gegen die geplanten Maßnahmen der Politik in Sicherheitsfragen eingelegt.

„Nein zu den Plänen der Innenministerkonferenz. Innenminister Reul: Keine Beschlüsse gegen unsere Fankultur“, stand auf Transparenten im Gladbacher Fan-Block beim Spiel gegen RB Leipzig. 12 Minuten lang gab es keine Unterstützung aus der Kurve, zudem hielten die Fans in der Nordkurve kleine weiße Zettel hoch auf denen „Nein“ stand.

Die Anhänger befürchten drastische Maßnahmen wie personalisierte Eintrittskarten oder verschärfte Stadionverbote. Dies soll bei der Innenministerkonferenz in der nächsten Woche in Bremen diskutiert werden. Der Club hat Verständnis für die Sorgen der Fans. „Den Protest unserer Fans können wir nachvollziehen. Selbstverständlich ist uns die Sicherheit unserer Stadionbesucher über alle Maßen wichtig. Wir sind aber davon überzeugt, dass der Stadionbesuch sicher ist“, teilte Borussias Geschäftsführung mit.