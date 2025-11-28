Schalke zeigt gegen Zweitliga-Spitzenreiter Paderborn eine ganz starke zweite Hälfte und belohnt sich. Ein Stürmer feiert ein perfektes Comeback nach langer Pause.

Gelsenkirchen - Der FC Schalke 04 ist Tabellenführer der 2. Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Miron Muslic gewann das Topspiel gegen den SC Paderborn mit 2:1 (1:1) und zog an den Ostwestfalen vorbei. Der Revierclub zeigte dabei Comeback-Qualitäten.

Vor 62.077 Zuschauern in der Gelsenkirchener Arena brachte Laurin Curda die Gäste in der 38. Minute zunächst in Führung. Kenan Karaman (45.+3) und der eingewechselte Bryan Lasme (86.) drehten die Partie mit ihren Toren jedoch zugunsten der Schalker. Sie nährten die Aufstiegsträume beim in den vergangenen Jahren arg gebeutelten Traditionsverein.

Elfmeter für Schalke wird zurückgenommen

Auf den Rängen blieb es wie schon am vergangenen Wochenende in den ersten zwölf Minuten aus Protest gegen geplante Sicherheitsmaßnahmen der Politik in deutschen Stadien ruhig. Auf dem Platz wurde es früh hektisch. Nach einem Zweikampf von Paderborns Calvin Brackelmann mit Schalke-Stürmer Moussa Sylla entschied Schiedsrichter Tobias Reichel zunächst auf Strafstoß. Nach langem Studium der Videobilder nahm er die Entscheidung wieder zurück. Reichel sah ein Foul, aber außerhalb des Strafraums.

Es entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, lange ohne die ganz großen Torchancen. Die bis dahin beste nutzte Curda gleich zur Paderborner Führung. Der 24-Jährige überwand Schalke-Torwart Loris Karius mit einem platzierten Kopfball.

Karaman gibt die schnelle Antwort

Der Vorsprung hielt jedoch nicht lange. Karaman brachte den Ball nach einem eigentlich ungenauen Pass stark unter Kontrolle, verarbeitete ihn technisch anspruchsvoll und traf noch vor der Pause zum Ausgleich.

Nach dem Seitenwechsel ließ Sylla die Gastgeber erneut jubeln. Der Stadionsprecher feierte ihn bereits als Torschützen. Sylla stand jedoch knapp im Abseits. Der Treffer wurde wieder aberkannt.

Die Schalker drängten nun auf den Sieg und belohnten sich. Lasme, der nach langer Verletzungspause sein Comeback feierte, traf zum euphorisch gefeierten 2:1.