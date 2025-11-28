Aue geht in Wiesbaden in Führung, verpasst es aber, diese auszubauen. Zwei Joker machen Aue einen Strich durch die Rechnung.

Wiesbaden - Der FC Erzgebirge Aue bleibt auf den Abstiegsplätzen der dritten Fußball-Liga. Am 16. Spieltag kassierte die Mannschaft von Trainer Jens Härtel nach zuvor vier Ligaspielen ohne Niederlagen eine 1:3 (1:0)-Niederlage beim SV Wehen-Wiesbaden. Vor 12.000 Zuschauern in der Brita-Arena hatte Julian Günther-Schmidt die Gäste in der 17. Minute in Führung gebracht. Justin Janitzek (53.), der kurz zuvor eingewechselte Donny Bogicevic (75.) sowie Nikolas Agrafiotis (90.+5) drehten das Spiel und gestalteten die Heimpremiere von Wiesbadens neuem Trainer Daniel Scherning siegreich.

Aues Trainer Härtel musste wieder auf Torjäger Marcel Bär verzichten, konnte dafür auf Mika Clausen zurückgreifen. Aue startete sehr konzentriert und ging nach einer schönen Kombination mit Boris Tashchy durch Günther-Schmidt in Führung (17.). Der Stürmer vergab kurz vor dem Pausenpfiff die zweite große Möglichkeit, scheiterte aber am Wiesbadener Schlussmann Noah Brdar.

Nach dem Seitenwechsel drängten die Hausherren auf den Ausgleich und belohnten sich sieben Minuten nach Wiederanpfiff. Janitzek traf in der 53. Minute per Kopf nach einer Ecke. Günther-Schmidt hatte in der kampfbetonten Partie die zweite Führung auf dem Fuß, setzte den Ball aber freistehend neben das Tor (65.). Besser machte es zehn Minuten später der in der 73. Minute eingewechselte Bogicevic sowie der ebenfalls eingewechselte Agrafiotis, die die siebte Auer Niederlage besiegelten.