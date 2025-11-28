Der THW Kiel vergibt eine frühe Führung und spielt am Ende nur 27:27 beim ThSV Eisenach. Wie der starke Matija Spikic den Favoriten aus Norddeutschland bremste.

Eisenach - Der THW Kiel hat im Kampf um die Tabellenspitze in der Handball-Bundesliga einen Rückschlag hinnehmen müssen. Beim ThSV Eisenach reichte es für den Rekordmeister nur zu einem 27:27 (14:12). Damit hat der THW schon sieben Minuspunkte auf dem Konto. Beste Werfer des Spiels waren der Kieler Lukas Zerbe mit sieben Toren sowie Felix Aellen und Vincent Büchner mit je fünf Treffern für Eisenach.

Das THW-Team war nach dem European-League-Spiel am Dienstag bei KPR Ostrow in Polen nicht nach Kiel zurückgekehrt, sondern im Mannschaftsbus nach Eisenach gereist und hatte die Vorbereitung auf die Liga-Partie in Thüringen bestritten.

So zeigten sich die Norddeutschen in der Anfangsphase auch frisch und lagen in der 9. Minute 5:2 vorn. Die Führung hatte aber nur kurz Bestand. Fünf Minuten später hatte das Team aus der Wartburgstadt zum 7:6 gekontert. Der ThSV schaffte es vor allem, die Kreise des Kieler Spielmachers Elias Ellefsen á Skipagøtu einzuschränken.

THW-Coach Jicha fordert „kühlen Kopf“ der Kieler Spieler

In der 40. Minute führten die Gastgeber 18:16. THW-Trainer Filip Jicha nahm eine Auszeit und forderte von seinen Spielern einen „kühlen Kopf“. Immer wieder aber scheiterten die Kieler am starken Eisenacher Schlussmann Matija Spikic, der am Ende auf 16 Paraden kam. Der Kroate legte den Grundstein für die 20:17-Führung (44.) des ThSV.

Mit einem 27:27 ging es in die Schlussminute. Kiels Domagoj Duvnjak scheiterte. Eisenach kam noch einmal in Ballbesitz, doch zum Überraschungssieg reichte es nicht mehr.