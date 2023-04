Mönchengladbach - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss wohl vorerst auf Joe Scally verzichten. Der US-Nationalspieler zog sich am Sonntag beim Ligaspiel gegen den VfL Wolfsburg eine Verletzung zu und musste in der 76. Minute ausgewechselt werden. „Es sieht nach einer Muskelverletzung aus. Wie schwer sie ist, kann man noch nicht sagen. Aber es kann sein, dass er die nächsten Spiele nicht zur Verfügung steht„, erklärte Trainer Daniel Farke nach der Partie. Für Scally kam Stefan Lainer in die Partie. Der Österreicher wird den Rechtsverteidiger auch in den nächsten Spielen wohl ersetzen.