Leipzig - Die kleine Giraffe im Zoo Leipzig heißt Niara. „Wir haben Niara auserwählt, weil der Name wirklich schön klingt“, erklärte Jens Hirmer, Bereichsleiter Afrika im Zoo Leipzig. Nach der Geburt des Jungtieres am 6. Februar hatte der Zoo um die Einsendung von Namensvorschläge aus dem Lebensraum Süd- und Ostafrika gebeten. Die Tierpfleger hatten den Namen aus fast 3000 eingegangenen Vorschlägen ausgewählt und am Dienstag verkündet. „Es ist wieder ein großartiger Name“, sagte Zoodirektor Jörg Junhold.

Der Name Niara stamme aus der afrikanischen Sprache Suaheli und bedeute „zu Großem bestimmt“. Die kleine Niara ist der erste Giraffen-Nachwuchs im Zoo Leipzig seit acht Jahren. Die Tochter von Giraffenkuh Sipiwe und Bulle Matyas habe sich bereits gut in den Herdenverband eingelebt. „Wir sind sehr zufrieden“, sagte Junhold zur Entwicklung der kleinen Giraffe.