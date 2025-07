Berlin - In einem Gebäude in Berlin-Neukölln ist giftiges Ammoniak ausgetreten. Die Berliner Feuerwehr leitete einen größeren Einsatz ein. Dabei seien die Feuerwehrleute im Stadtteil Britz in der Franz-Körner-Straße mit speziellen Chemieschutzanzügen ausgestattet worden, hieß es in einer Mitteilung. Aufgebaut werde auch ein sogenannter Dekontaminationsplatz.

57 Feuerwehrleute seien im Einsatz, darunter auch Spezialkräfte des Technischen Dienstes. Verletzte gebe es nicht. Weitere Informationen sollten folgen. Ammoniakgas wird in Klimaanlagen verwendet, es ist ätzend und gefährlich.