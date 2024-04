Berlin/Potsdam - Kräftige Gewitter und Schauer erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg zum Start in die neue Woche. Dabei beginnt der Montag zunächst bewölkt und im Süden Brandenburgs mit leichtem Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Ab dem Mittag treten örtlich Schauer auf. Vereinzelt kommt es zu Gewittern mit starken bis stürmischen Böen - die Höchstwerte liegen zwischen 13 und 16 Grad. In der Nacht hält sich die Wolkendecke am Himmel, vom Westen ziehen Schauer durch. Einzelne Gewitter seien weiterhin laut DWD möglich. Dabei treten stürmischen Böen und einzelne Sturmböen auf. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 3 und 6 Grad.

Am Dienstag wird es wechselnd bewölkt, gebietsweise kommt es zu Schauern. Vereinzelt werden kurze Gewitter erwartet. Am Morgen, Vormittag und Mittag kommt es noch zu Windböen, und lokal stürmischen Böen. Am späten Abend klingt der Regen ab und es lockert auf - bei Höchsttemperaturen zwischen 10 und 12 Grad. Nachts sind nur wenige Wolken am Himmel zu sehen, örtlich regnet es. Die Tiefstwerte liefen zwischen 0 und 3 Grad.