Hannover/Bremen - In Niedersachsen und Bremen werden heute Gewitter erwartet. Zu Beginn des Tages ist es erst neblig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Nachdem sich der Nebel aufgelöst hat, wird es wechselnd bewölkt. Von Südwesten her gibt es Schauer und vor allem am Nachmittag einzelne kräftige Gewitter. Die Tageshöchsttemperaturen liegen um die 13 Grad an der See, sonst bei maximal 15 bis lokal 20 Grad.

In der Nacht zu Donnerstag gibt es gebietsweise Regen, anfangs noch gewittrig, so der DWD. Stellenweise gibt es Nebel. Die Temperaturen liegen zwischen 7 und 10 Grad.

Am Donnerstag wird es laut DWD teils stark bewölkt sein und gebietsweise schauerartigen Regen geben. Im Tagesverlauf trocknet es von Norden her ab. Die Höchstwerte liegen bei 12 Grad auf den Inseln, sonst zwischen 14 und 18 Grad.