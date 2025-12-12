Zwei Mitarbeitende entdecken in der Nacht Flammen in ihrem Betrieb im Landkreis Gotha. Erste Löschversuche scheitern. Die Feuerwehr ist noch immer im Einsatz.

Laut Polizei könnte es sich bei der Brandursache um einen technischen Defekt handeln. (Symbolbild)

Hörsel - In einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Gemeinde Hörsel (Landkreis Gotha) ist ein Feuer ausgebrochen und hat einen Schaden im sechsstelligen Bereich verursacht. Das Feuer im Ortsteil Teutleben sei noch immer nicht gelöscht, Feuerwehrkräfte seien weiterhin im Einsatz, teilte die Polizei mit.

Der Brand ist demnach in der Nacht auf Freitag in einer Trocknungsanlage für Getreide entstanden. Die Flammen gingen schließlich auf eine Silo-Anlage und auf das darin gelagerte Getreide über.

Zwei Mitarbeiter des Betriebs entdeckten den Brand und versuchten zunächst, ihn eigenhändig zu löschen. Dabei erlitten beide den Angaben zufolge eine leichte Rauchgasvergiftung. Auch die Anwohner Teutlebens seien aufgrund der Rauchentwicklung dazu aufgerufen, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten, hieß es weiter.

Derzeit vermutet die Polizei hinter dem Brand einen technischen Defekt. Genaueres müsse jedoch noch ermittelt werden, hieß es. Wie lange die Löscharbeiten noch andauern werden, ist bislang unklar.