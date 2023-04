Ein Helm von Kimi Räikkönen ist in der Staatskanzlei von Sachsen-Anhalt in einer Vitrine mit Geschenken zu sehen.

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) ist seit seiner Wiederwahl 2021 bei seinen Besuchen in Deutschland und im Ausland beschenkt worden. Etwa „33 Gelegenheitsgeschenke von nennenswertem Wert“ habe er seitdem erhalten, führte eine Sprecherin der Staatskanzlei aus. Meist handele es sich um Bücher, Bilder oder CDs mit einem regionalen Bezug.

Eher ungewöhnlich seien besonders kostbare Geschenke, sagte die Sprecherin. Doch es gibt Ausnahmen: In der laufenden Legislaturperiode sei dem Ministerpräsidenten eine Jubiläumsmünze zur Feier des 1100 Stadtjubiläums in Quedlinburg überreicht worden. Der Wert liegt nach Angaben der Sprecherin bei rund 1000 Euro. Allerdings: „Keines der Geschenke ist in den Privatbesitz des Ministerpräsidenten übergegangen. Sie wurden an das Landesvermögen abgeführt.“

Besonders gefreut habe sich Haseloff über einen kleinen Schutzengel, den er vor wenigen Monaten erhalten habe. Er sei Ausdruck von Hoffnung und leite bei der Überwindung alltäglicher Herausforderungen, beschrieb die Sprecherin die Bedeutung des Geschenks. „Das kraftvolle Symbol ist eine herzliche Geste, über dessen Botschaft sich der Ministerpräsident gefreut hat.“

Die Geschenke werden häufig in der Staatskanzlei verwahrt oder einige auch ausgestellt. „Beispielsweise gibt es vor dem Kabinettssaal eine Vitrine, in der einige Geschenke auch zu sehen sind“, sagte ein Sprecher der Staatskanzlei vor einem Jahr.

Der Ministerpräsident überreicht im Gegenzug laut Staatskanzlei Geschenke mit Bezug zum Land. „Im Jahr 2022 wurden Geschenke im Wert von 6741 Euro angeschafft“, sagte die Sprecherin. Das Geld kommt vom sogenannten Geschenkefonds der Landesregierung, der von der Staatskanzlei bewirtschaftet wird. Der Austausch von Geschenken wird in der Regel vorab zwischen den beteiligten Protokollstellen abgestimmt.

Im Übrigen haben alle Ministerien Zugriff auf den Geschenkefonds und können anlassbezogen Geschenke abfordern. „Allgemein gehören zu den Geschenken Weine, Bildbände, Zeichnungen und Grafiken, Zinnteller, aber auch Repliken der Himmelsscheibe sowie anlassbezogene Geschenke zu Jubiläen des Landes (Bauhaus und Reformation)“, so die Sprecherin.