Angreifer gehen in Berlin-Neukölln auf Auto und Fahrer los

Zahlreiche Angreifer gehen in Neukölln auf ein Auto und den Fahrer los. (Symbolbild)

Berlin - Ein Autofahrer ist in seinem Wagen in Berlin-Neukölln von einer größeren Männergruppe überfallen und angegriffen worden. Der 19-Jährige fuhr nach Angaben der Polizei am späten Samstagabend über den Richardplatz Richtung Karl-Marx-Straße. Eine Person habe ihm Zeichen gegeben, langsamer zu fahren.

Als der 19-Jährige sein Fenster öffnete, seien etwa 25 Männer herangestürmt und hätten mit Steinen, Stöcken und einem E-Scooter auf das Auto eingeschlagen. Auch Pfefferspray wurde den Angaben zufolge versprüht.

Um dem Angriff zu entkommen, sei der 19-Jährige losgefahren und habe mehrere Unfälle verursacht. Die Angreifer flohen, alarmierte Polizisten hätten sechs mutmaßliche Täter im Alter von 19 bis 35 Jahren in der Nähe gefasst. Der 19-jährige erlitt leichte Verletzungen.