Der Anteil von Kindern mit einer ausländischen Staatsangehörigkeit wächst in Sachsen-Anhalt weiter. Gleichzeitig sinkt die Schülerzahl erstmals seit Jahren. Woran liegt das?

Den Angaben zufolge ging die Gesamtzahl der Schüler in diesem Schuljahr nach einem kontinuierlichen Anstieg seit dem Schuljahr 2010/11 zurück - auch wenn nur minimal. (Symbolbild)

Halle - An den Schulen Sachsen-Anhalts ist der Anteil von Schülerinnen und Schülern mit einer ausländischen Staatsangehörigkeit erneut gestiegen - die Gesamtschülerzahl ging dagegen erstmals seit Jahren zurück. Im laufenden Schuljahr lernen über 24.600 Schüler mit einer anderen Staatsangehörigkeit an den allgemeinbildenden Schulen, wie das Statistische Landesamt mit Berufung auf vorläufige Zahlen mitteilte.

Den Angaben zufolge waren das rund 1.300 Schüler mehr als im Vorjahr. Ihr Anteil an der Gesamtschülerschaft vergrößerte sich von 11 Prozent auf 11,6 Prozent. Die meisten stammen aus Syrien, der Ukraine und Afghanistan. Die Zahl der ausländischen Schülerinnen und Schüler steigt seit dem Schuljahr 2013/14 immer weiter an.

Zahl der Gesamtschüler erstmals seit Langem wieder rückläufig

Den Angaben zufolge ging die Gesamtzahl der Schüler in diesem Schuljahr nach einem kontinuierlichen Anstieg seit dem Schuljahr 2010/11 zurück - auch wenn nur minimal. Insgesamt werden im laufenden Schuljahr knapp 211.900 Schüler unterrichtet. Das seien 45 Schüler weniger als im Vorjahr.

Ausgelöst wurde die Trendwende vor allem durch einen Rückgang an den Grundschulen um mehr als 1.300 Schüler auf knapp 77.500, hieß es weiter. An den weiterführenden Schulen sei die Zahl indes gestiegen.