Mitten in Friedrichshain lodern plötzlich alte Weihnachtsbäume – ein Instagram-Video zeigt das spektakuläre Feuer. Die Aktion nahe einem bekannten linken Haus fand mit Ankündigung statt.

Berlin - In der Nähe des teilbesetzten Hauses der linksradikalen Szene in Berlin-Friedrichshain sind mitten auf der Kreuzung alte Weihnachtsbäume zu einem großen Feuer angezündet worden. Ein Video bei Instagram zeigt die brennenden Bäume am Dienstagabend auf der Rigaer Straße an der Ecke Liebigstraße. Feuerwehrleute löschten die Flammen.

Der „Berliner Kurier“ berichtete, zuvor seien Flugblätter mit einer Ankündigung verteilt worden: „Wir möchten die kalten, dunklen Berliner Tage etwas aufwärmen und mit euch bei einem lebhaften Lagerfeuer zusammen zu kommen.“ Daher lade man für Dienstag um 23.00 Uhr auf den „Dorfplatz“ ein. So nennt die linksradikale Szene um das Haus Nr. 94 die Kreuzung.

Die Feuerwehr sprach von etwa zehn Tannenbäumen und einem kleinen Löscheinsatz, der ohne Probleme abgelaufen sei. Gefahr für Anwohner habe nicht bestanden, da das Feuer auf einer freien Fläche gebrannt habe.