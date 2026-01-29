Eine 61-Jährige hantiert bei der Arbeit mit einer Chemikalie, es kommt zur Explosion - die Ursache ist unklar. Für die Frau sind die Folgen ernst.

Lilienthal - Bei einer Explosion während der Laborarbeit mit einem chemischen Stoff hat eine 61-Jährige im Landkreis Osterholz erhebliche Handverletzungen erlitten. Die Ursache der Explosion am Mittwoch in Lilienthal war zunächst unklar, Hinweise auf Fremdeinwirkung gab es nicht, wie die Polizei mitteilte. Um welchen Stoff es sich handelte, gab die Behörde nicht bekannt. Die Frau kam nach der Erstversorgung per Rettungswagen ins Krankenhaus. Weitere Verletzte gab es nicht, allerdings war für die Beschäftigten des Unternehmens ein Notfallseelsorger im Einsatz. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.