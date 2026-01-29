Der Star-Zugang bleibt vorerst Einwechselspieler auf Schalke. Der Trainer setzt auf den Routinier als „Gamechanger“. Wer neben ihm Schalkes Offensive auf Kurs bringen soll.

Gelsenkirchen - Stürmerstar Edin Dzeko bleibt trotz seines überzeugenden Debüts für den FC Schalke 04 beim Fußball-Zweitligisten zunächst weiter Ersatz. Nach seinem Torerfolg im ersten Spiel für den Tabellenführer beim 2:2 gegen den 1. FC Kaiserslautern ist dem bald 40 Jahre alten Bosnier auch am Samstag im Revierderby beim VfL Bochum die Jokerrolle angedacht.

„Edin hat die ganze Woche trainiert. Der Einsatz gegen Lautern war ein erster Schritt. Aber er braucht noch ein bisschen, damit er starten kann“, sagte Schalkes Trainer Miron Muslic am Donnerstag und fügte hinzu: „Er wird trotzdem ein Gamechanger sein. Es geht nicht um die nächsten Spiele, sondern um Impact für die restliche Saison.“

Schalke setzt auch auf zweiten Winter-Neuzugang

Nicht nur vom ehemaligen Bundesliga-Torschützenkönig erwartet Muslic eine Verbesserung der in der Hinrunde schwachen Offensive. Auch der frühere Kölner Dejan Ljubicic soll dabei helfen. „Wir haben gewusst, dass uns ein Spieler mit seinem Profil im Kader fehlt. Er hat die Intensität, er hat die Beine, aber er hat auch die spielerische und kreative Qualität. Wir haben für die Offensive sehr gute Transfers getätigt“, befand Muslic.

Sein Team ist in den bislang beiden Rückrundenspielen noch sieglos, geht aber dennoch als Tabellenführer in das Spiel beim Reviernachbarn. Den Bundesliga-Absteiger zählt Muslic seit der Verpflichtung von Trainer Uwe Rösler zu den „Topteams“, obwohl die Bochumer nach dem misslungenen Saisonstart aktuell nur Tabellenelfter sind.