Viele Fans in Bremen und Köln dürften den Auftritten von Helene Fischer entgegengefiebert haben. Nun müssen sie sich in Geduld üben - der Tourstart wurde verschoben. Die Sängerin fand tröstende Worte.

Bremen/Köln - Gute Wünsche für Helene Fischer: Nachdem die Schlagersängerin ihren Tourstart wegen einer Rippenfraktur verschieben musste, haben viele Fans mit Genesungswünschen auf die Zwangspause der 38-Jährigen reagiert. „Selbst wenn die Tour erst 2024 ist! Hauptsache, du wirst schnell wieder gesund!“, schrieb ein Nutzer am Montagabend bei Instagram. Dort hatte Fischer mitgeteilt, den ursprünglich für diesen Dienstag in Bremen geplanten Tourbeginn sowie weitere Shows in Bremen und Köln zu verschieben. Nach Angaben des Tourneeveranstalters Live Nation erlitt die Sängerin bei Proben eine Rippenfraktur.

Auch Schlagersängerin Vanessa Mai („Happy End“) wünschte ihrer Kollegin alles Gute. „Ich wünsche ganz schnelle Genesung und bin in Gedanken bei ihr“, sagte die 30-Jährige am Dienstag dem Radiosender NDR Schlager. „Das ist natürlich ein Worst-Case-Szenario für jeden Künstler. Ein Künstler hat meistens nur im Kopf, was denken die Leute. Trotzdem ist es superwichtig, dass man dann auf sich selbst schaut.“ Mai sagte, sie wisse genau, wie sich ein Unfall bei den Proben anfühlt. 2018 hatte sie sich während einer Tournee verletzt und wurde im Krankenhaus behandelt.

„Die Gesundheit geht definitiv vor“, schrieb ein weiterer Fan bei Instagram. Ein anderer kommentierte, entscheidend sei Fischers Gesang auf der Bühne - auch wenn sie dabei nur sitze.

Manchmal seien „höhere Mächte am Werk“, schrieb Fischer („Atemlos“) selbst bei Instagram. „Wir müssen daher schweren Herzens die Premiere verschieben (...).“ Neue Termine in Bremen sind vom 10. bis 12. Mai und in Köln vom 25. August bis 2. September geplant. „Sämtliche Eintrittskarten für die Konzerte behalten ihre Gültigkeit“, hieß es von Live Nation.

Die ab 11. April in Hamburg geplanten Auftritte sind bislang nicht abgesagt worden. Dort soll die Premiere der Tournee mit insgesamt 71 Konzerten und rund 700.000 Fans stattfinden.

Fischer schrieb: „Ich hoffe, ihr wisst, wie leid mir das tut, denn ich weiß, wie groß die Freude ist, dass es endlich los geht und wie viele Unannehmlichkeiten eine Verlegung für euch mit sich bringt. Glaubt mir, ich hätte es mir auch anders gewünscht, allerdings muss ich dem dringenden ärztlichen Rat folgen.“

Fischer hat die „Rausch“-Tour mit der Akrobatikgruppe Cirque du Soleil erarbeitet. Fischer war zuletzt 2018 auf Tournee gewesen. Nach einer Babypause kehrte sie 2022 auf die Bühne zurück und gab in München ihr bislang größtes Konzert vor etwa 130.000 Fans.

Auf Fischers Instagram-Seite drückten Anhänger ihre Hoffnung aus, dass die anderen geplanten Auftritte nicht abgesagt werden müssen. Sie sollte sich fürs Auskurieren aber die nötige Zeit nehmen, damit sie dann „voller Spaß und ohne Schmerzen“ über die Bühne gehen könne.