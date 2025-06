Berlin - Drei Männer haben eine 34-jährige Frau in Spandau in ihrer eigenen Wohnung überfallen, gefesselt und mit Stichen in den Oberkörper gequält, um Geld zu erpressen. Die Unbekannten hatten sich am Freitagabend gegen 18.30 Uhr Zutritt zu der Wohnung in Hakenfelde verschafft, wie die Polizei mitteilte. Schließlich flüchteten sie mit Beute. Die verletzte Frau kam zur stationären Behandlung ins Krankenhaus, war aber den Angaben zufolge nicht in Lebensgefahr. Ein Raubkommissariat ermittelt.