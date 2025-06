Der Rathauschef von Cottbus, Tobias Schick, gibt einen Studientitel in seinem Lebenslauf an. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen der genauen Angabe des Titels. Wie reagiert der OB?

Cottbus - Der Cottbuser Oberbürgermeister Tobias Schick (SPD) hat angesichts von Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen ihn einen Fehler bei der Angabe eines Titels eingeräumt. „Ja, es ist ein Fehler in meiner Biografie auf meiner damaligen persönlichen Wahlkampf-Homepage geschehen“, teilte Schick am Freitag mit. „Es fehlten dort drei Buchstaben in einer Klammer, die formal hinter der Bezeichnung Verwaltungs-Betriebswirt hätten stehen müssen. Diesen Fehler muss ich mir eingestehen.“

Die „Lausitzer Rundschau“ hatte von einer Strafanzeige gegen das Stadtoberhaupt berichtet. Darin werde dem OB vorgeworfen, er habe falsche Angaben zu seiner Qualifikation gemacht, einen Titel unzulässig geführt und seinen teilweise falsch dokumentierten Werdegang als Amtsträger nachträglich korrigiert.

OB bittet um Nachsicht - Diplom liegt vor

Die Stadt veröffentlichte dann eine Erklärung von Schick zu den „bekanntgewordenen laufenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft“Cottbus. Schick bat um Nachsicht. „Ich werde dafür, soweit notwendig, geradestehen.“

Der Oberbürgermeister verteidigte sich zugleich. „Es verbindet sich für mich jedoch keineswegs damit der Versuch, mich mit fremden oder falschen Federn zu schmücken. Das Diplom als Verwaltungs-Betriebswirt (VWA) habe ich selbstverständlich erworben. Die entsprechende Urkunde liegt vor.“

Auf seiner Homepage heißt es: „Studium an der Technischen Akademie Wuppertal (Standort Cottbus/Chóśebuz) mit einem Abschluss als Verwaltungs-Betriebswirt (VWA).“ Schick ist seit 2022 im Amt.