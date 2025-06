Aus ungeklärter Ursache hat ein Tanklastzug bei Ziesar seine vollständige Ladung Speiseöl verloren – die A2 ist in beide Fahrtrichtungen gesperrt. (Symbolbild)

Ziesar - Auf der Autobahn 2 ist es am frühen Morgen zu einem Unfall mit einem Tanklaster gekommen. Kurz vor 6.00 Uhr verlor das Fahrzeug bei Ziesar südwestlich von Brandenburg an der Havel an der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt seine komplette Ladung Speiseöl. Die Ursache ist noch unklar.

Die ölverschmierte Fahrbahn ist aktuell in beide Richtungen gesperrt. Verletzt wurde niemand. Laut Polizei ist derzeit unklar, wie lange die Sperrung andauern wird. Der Verkehr wird weiträumig umgeleitet.