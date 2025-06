Ein Autofahrer kommt am Morgen von der A31 ab. Er stirbt bei dem Crash. Der Unfall löst beinahe einen Waldbrand aus.

Bei einem Unfall in der Nähe von Meppen wurde der Fahrer getötet. Das Auto fing Feuer, die Feuerwehr verhinderte einen Waldbrand.

Meppen - Auf der A31 bei Meppen (Landkreis Emsland) ist ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und gestorben. Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, fing das Auto Feuer und setzte ein Waldgebiet am Fahrbahnrand in Brand. Die Feuerwehr verhinderte ein Ausbreiten der Flammen.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der Fahrer am Morgen versucht, ein anderes Fahrzeug auf der Autobahn zu überholen. Aus bislang unbekannter Ursache verlor er hierbei die Kontrolle über seinen Wagen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Die Fahrbahn der A31 in Richtung Süden ist hierfür im Bereich Meppen gesperrt.