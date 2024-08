Unbekannte sprengen in der Nacht einen Geldautomaten im Vorraum eines Supermarkts. Noch sind viele Fragen offen.

Geldautomat in Papenburg gesprengt - Täter auf der Flucht

Die Polizei ermittelt noch, was die Täter erbeutet haben. (Symbolbild)

Papenburg - Unbekannte haben im Landkreis Emsland einen Geldautomaten gesprengt. Die Täter flüchteten, wie die Polizei mitteilte. Ob sie Beute machten, war zunächst unklar. Die Täter führten die Explosion in der Nacht in einem Vorraum eines Supermarkts in Papenburg herbei. Der Bereich wurde laut Polizei abgesperrt. Die genaue Höhe des Sachschadens stand zunächst nicht fest.

Immer wieder werden Geldautomaten gesprengt. Oft werden dabei die Automaten aus der Verankerung gerissen und die Geldkassetten freigelegt. Viele Täter flüchten mit hochmotorisierten Autos. Dem Bundeskriminalamt (BKA) zufolge wurden 2022 allein in Niedersachsen 95 versuchte oder vollzogene Geldautomatensprengungen erfasst - so viele Angriffe wie in keinem anderen Bundesland.