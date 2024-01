Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort.

Meiningen/Untermaßfeld - Aus dem Gefängnis Untermaßfeld im Landkreis Schmalkalden-Meiningen ist ein 26 Jahre alter Häftling geflohen. Die Polizei warnte davor, in dem Bereich Anhalter mitzunehmen. Es werde intensiv nach dem Mann gesucht, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Unter anderem unterstützten Bereitschaftspolizisten und Hunde die Suche. Zuerst hatte MDR Thüringen über den Ausbruch am Donnerstagvormittag berichtet.

Zu dem Umständen der Flucht werde ermittelt. Der 26-Jährige habe kurz rasierte Haare und eine schlanke Statur. Möglicherweise trägt er einen weinroten Jogginganzug mit weißen Streifen auf der Seite, ein helles T-Shirt und schwarze Arbeitsschuhe, wie die Polizei mitteilte.

Die Justizvollzugsanstalt (JVA) Untermaßfeld verfügt laut Website insgesamt über 357 Haftplätze für männliche Gefangene. Davon befinden sich 345 Haftplätze im geschlossenen Vollzug und 12 Haftplätze im offenen Vollzug. Sie gilt als älteste JVA in Thüringen und befindet sich auf dem Gelände einer ehemaligen Wasserburg.