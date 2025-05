In Kirchengemeinden in Sachsen-Anhalt wird in der nächsten Woche für den Frieden gebetet. (Archivfoto)

Magdeburg - 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs gibt es in den Gemeinden der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) eine Vielzahl von Gedenkveranstaltungen. In der kommenden Woche sind an verschiedenen Orten in Sachsen-Anhalt Andachten, Friedensgebete, Glockengeläut und Ausstellungen geplant, wie die EKM in Magdeburg mitteilte. Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg in Europa durch die vollständige Kapitulation der deutschen Wehrmacht.

Gedenken auch in Ökumene

In der Marktkirche Halle laden die Evangelischen Frauen in Mitteldeutschland und die Kirchengemeinde am 8. Mai zu einem Friedensgebet unter dem Motto „80 Jahre Frieden in Deutschland“ ein. Auch der Magdeburger Dom soll einen Tag später Ort für ein solches Gebet sein. Am 10. und 11. Mai veranstalten den Angaben zufolge das Lothar-Kreyssig-Ökumenezentrum der EKM und die katholische Friedensbewegung pax christi ein Programm mit dem Titel „Erinnern für Gegenwart und Zukunft“. Weitere Gedenkveranstaltungen seien unter anderem in Stendal, Thale und der Lutherstadt Wittenberg geplant, hieß es.

Der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, deren Gebiet sich vor allem über Sachsen-Anhalt und Thüringen erstreckt, gehörten eigenen Angaben zufolge im vergangenen Jahr knapp 573.800 Menschen an, das waren rund 20.800 weniger als 2023.