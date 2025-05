In einem Kaufhaus in Quedlinburg bekommen plötzlich mehrere Menschen Atemwegreizungen – Grund war wohl eine gasförmige Substanz. Polizei und Feuerwehr sind mit vielen Einsatzkräften vor Ort.

Quedlinburg - Atemwegsreizungen bei mehreren Menschen in einem Supermarkt in Quedlinburg (Landkreis Harz) haben einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Nach bisherigem Ermittlungsstand trat in dem Laden am Montagabend eine gasförmige Substanz aus, wie die Polizei auf Anfrage mitteilte. Zuerst hatte die „Mitteldeutsche Zeitung“ berichtet.

Wie viele Menschen dadurch verletzt wurden, sei bisher noch nicht bekannt, die betroffenen Personen würden derzeit vor Ort behandelt. Es sei jedoch niemand in Lebensgefahr, zudem musste niemand in ein Krankenhaus gebracht werden, teilte ein Polizeisprecher am späten Montagabend mit. Die Feuerwehr gehe nach bisherigen Erkenntnissen eher von einem technischen Defekt aus. Hinweise auf Kriminalität oder gar einen Anschlag gebe es nicht.