Stuttgart - „Tatort“-Kommissar Richy Müller in ungewohnter Rolle: Der 69 Jahre alte Fernsehermittler schwingt bald im Stuttgarter „Tarzan“-Musical mit, zumindest für eine Weile. Müller, der sonst in seiner Rolle als Ermittler Verbrechern hinterherjagt, wird in rund einem Dutzend Gastauftritten nun selbst zum Bösewicht. Er schlüpft in dem Disney-Stück in die Rolle von Clayton - einem Großwildjäger, der als Expeditionsleiter Jane in den Dschungel führt und sich mit dem Menschenaffen Tarzan anlegt.

Ein klassischer Kolonial-Schurke mit Dschungelhut und schwerer Flinte also - die Rolle stellt auf mehrfache Weise eine Mutprobe für Müller dar. „Ich bin ungewöhnlich aufgeregt“, sagte er im Vorfeld der Proben der Deutschen Presse-Agentur. „Ich mache fast 50 Jahre den Beruf, aber das ist etwas Besonderes.“

Lianen statt Leichenfund

Müller sagt, er bewundere Musical-Darsteller dafür, dass sie gleichzeitig singen, tanzen, sich extrem bewegen würden - und dabei nicht außer Atem kämen. Singen sei ja nicht unbedingt sein Metier, so der Schauspieler. Und Bösewichte habe er auch noch nicht so viele gespielt. „Man sagt ja, dass die Bösen oder die Rollen auf der anderen Seite die Interessanteren sind. Ich werde das jetzt machen und ich werde herausfinden, wo mein Clayton sitzt.“

Er habe jedenfalls noch nie auf so großer Bühne gespielt, erzählte Müller. Das Palladium Theater in Stuttgart verfügt über 1.800 Sitzplätze. Die Arbeit als Kommissar vor der Kamera sei eher introvertiert, da müsse alles im Inneren stattfinden, ohne große Mimik, so Müller. Theater hingegen müsse raumgreifend sein. Und: Die Vorstellung im Theater müsse im Gegensatz zum TV-Dreh sitzen. „Da kann man nicht sagen: "Entschuldigen Sie, ich mache es noch mal."“

Ein weiterer Vorteil des Musicals: Man müsse nicht auf die Quoten warten, sondern erhalte eine direkte Rückmeldung. „Man spürt schon während des Spiels, ob man das Publikum eben in den Bann ziehen kann.“