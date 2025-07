Berlin - Gabriele Procida verlässt nach Ablauf seines Vertrages Alba Berlin und wechselt zum spanischen Topteam Real Madrid. Das gab der Basketball-Bundesligist bekannt. Der 23-Jährige war 2022 zu den Albatrossen gekommen und spielte in drei Saisons insgesamt 143 Partien für die Berliner. In der vergangenen Saison lief der Italiener 47 Mal für die Berliner auf und legte im Durchschnitt 9,7 Punkte und 2,1 Rebounds in der EuroLeague auf. In der BBL kam der Flügelspieler auf 7,3 Punkte und 2,0 Rebounds.

„Es ist schade, dass Gabri uns verlässt, aber wir sind auch sehr stolz darauf, wie gut er sich bei uns in den letzten drei Jahren verbessert hat. Nun macht er den nächsten Schritt in seiner Karriere. Wir wünschen ihm alles Gute und werden seine weitere Entwicklung mit großem Interesse weiterverfolgen“, sagte Alba-Sportdirektor Himar Ojeda.

Auch Matteo Spagnolo hat keine Zukunft mehr bei Alba. „Nach gemeinsamen Gesprächen haben wir uns mit Matteo auf eine Vertragsauflösung geeinigt - eine Entscheidung, die für beide Seiten die beste Lösung darstellt“, sagte Ojeda. Spagnolo war zwei Jahre in Berlin und hatte noch einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2025/26.