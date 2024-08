In Lingen im Emsland überquert ein Mann mit einer Schubkarre eine Straße und wird von einem Pkw erfasst. Der 65-Jährige stirbt.

Lingen - In Lingen im Emsland ist ein Fußgänger beim Überqueren einer Straße am frühen Nachmittag von einem Auto erfasst worden. Der 65-Jährige kam mit einer Schubkarre von einem Trampelpfad, wie eine Polizeisprecherin bestätigte. Der 33 Jahre alte Autofahrer habe nicht mehr rechtzeitig abbremsen können. Das Unfallopfer starb in der Klinik.