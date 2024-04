Berlin - In Berlin-Pankow ist ein Mann von einer Straßenbahn angefahren und dabei schwer verletzt worden. Bisherigen Ermittlungen zufolge lief der 48-Jährige am frühen Dienstagmorgen an einem Fußgängerüberweg über die Gleise, um die Straßenseite zu wechseln, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei habe er die herannahende Straßenbahn der Linie M4 übersehen, hieß es. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung und lautem Warnsignal der Tram kam es zum Zusammenstoß. Dabei sei der Mann erheblich am Kopf verletzt worden. Er kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt.