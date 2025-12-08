weather wolkig
Ein Transporter kollidiert beim Abbiegen mit einem Fußgänger – der Senior wird schwer verletzt.

Von dpa 08.12.2025, 08:38
Am Sonntagnachmittag ereignete sich in Heiligenstadt ein schwerer Unfall. (Symbolbild) Daniel Vogl/dpa

Heiligenstadt - Ein 74-jähriger Fußgänger hat sich bei einem Unfall mit einem Auto in Heiligenstadt (Landkreis Eichsfeld) schwer verletzt. Laut Polizei fuhr ein 45-Jähriger am Sonntagnachmittag gegen 17.45 Uhr mit einem Transporter stadtauswärts und missachtete bei einem Abbiegemanöver den kreuzenden Fußgänger. Der 74-Jährige stürzte demnach und kam ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache, heißt es.