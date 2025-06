Jugendliche ab 15 Jahren können in den Sommerferien Praktika in Handwerksbetrieben absolvieren und dafür eine Prämie erhalten. (Symbolfoto)

Erfurt - Mit den Sommerferien beginnt in Thüringer Handwerksbetrieben wieder die Zeit der Ferienpraktika für Jugendliche. Mädchen und Jungen ab 15 Jahren haben die Möglichkeit, in Ausbildungsbetriebe hineinzuschnuppern und sich über Berufsmöglichkeiten im Handwerk zu informieren. Sie erhalten dafür eine Vergütung in Gestalt einer Praktikumsprämie von 120 Euro pro Woche, wie die Handwerkskammer mitteilte. Die vom Land finanzierte Prämie kann für bis zu vier Wochen in Anspruch genommen werden, maximal werden also 480 Euro gezahlt. Das Geld gibt es allerdings nicht bei Praktika im Betrieb der Eltern.

Thüringen stellt nach früheren Angaben von Wirtschaftsministerin Colette Boos-John (CDU) in diesem Jahr mindestens 150.000 Euro für Schülerpraktika im Handwerk zur Verfügung. Das Thüringer Handwerk hatte angesichts der großen Nachfrage nach der Praktikumsprämie eine Verlängerung des Programms verlangt. Das Handwerk mit rund 28.000 Betrieben ist ein wichtiger Arbeitgeber im Freistaat. Knapp 8.000 Jugendliche werden derzeit in Thüringen in einem Handwerksberuf ausgebildet.