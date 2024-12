Riesa/Dresden - Ein fünfjähriger Junge ist allein in einem Regionalzug gefahren, der von Riesa nach Dresden unterwegs war. Nach bisherigen Erkenntnissen sei das Kind am Dienstagabend in Riesa in einem unbeobachteten Moment in den Zug gestiegen, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit. Die Zugbegleiterin bemerkte den Jungen später und informierte die Bundespolizei. Unterdessen hatten die Eltern ihren Sohn in Riesa bereits als vermisst gemeldet. Der Vater sei sofort nach Dresden gefahren und habe den Jungen am Hauptbahnhof wohlbehalten wieder in Empfang genommen.