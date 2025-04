Unfall mit Trecker - Mann stirbt auf Hof in Ostfriesland

Wirdum - Mit einem Trecker ist ein 75 Jahre alter Mann auf einem Hof in der ostfriesischen Gemeinde Wirdum (Landkreis Aurich) verunglückt und gestorben. Der genaue Hergang sei noch unklar und werde ermittelt, sagte eine Polizeisprecherin. Als Polizisten auf dem Hof am Donnerstagabend angekommen seien, habe der Trecker umgekippt auf der Seite gelegen. Der Mann habe leblos in der Fahrerkabine gelegen. Ein Fremdverschulden werde ausgeschlossen, sagte die Sprecherin. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.