Los Angeles.- Die Influencerin und Krankenschwester Hailey Marie Okula ist kurz nach der Geburt ihres ersten Kindes mit nur 33 Jahren gestorben. Die US-amerikanische Influencerin hinterlässt eine große Community, über 450.000 Menschen verfolgten ihr Leben auf sozialen Netzwerken. Auf Instagram hatte "Nurse Hailey", wie Okula sich nannte, auch ihren Kampf gegen Unfruchtbarkeit und alles rund um ihre Schwangerschaft mit ihren Fans geteilt.

Ihr Ehemann Matthew Okula veröffentlichte die Nachricht vom Tod seiner Frau in dieser Woche in einem Social-Media-Post: "Mit schwerem Herzen teile ich die erschütternde Nachricht vom unerwarteten Ableben meiner wunderschönen Frau Hailey Marie Okula aufgrund von Komplikationen bei der Geburt mit."

Tod von Influencerin bei der Geburt: Ehemann ist erschüttert

Hailey und Matthew Okula hatten mehr als zwei Jahre lang gegen Unfruchtbarkeit gekämpft. Am 17. September 2024 hatte Hailey dann glücklich auf Instagram verkündet, dass sie nun doch schwanger geworden ist.

"She gave her life in the most noble way" (übersetzt: "Sie gab ihr Leben auf die nobelste Art"), zeigte sich Matthew Okula in der amerikanischen TV-Sendung Fox 11 News nun erschüttert vom tragischen Ausgang dieser Schwangerschaft. Mit Hilfe einer Spendensammlung soll Okula und seinem Sohn Crew geholfen werden.

Fans der "Nurse Hailey" sind bestürzt und bekunden ihr Beileid

In den sozialen Medien bekundeten viele Follower ihre Anteilnahme. Der Beitrag von Matthew Okula wurde mit Worten wie "Gott segne dich" oder "Wir lieben euch" kommentiert.

Eine Nutzerin schrieb: "Als Neonatologin tut es mir SO SO leid. Als Ausbilderin für soziale Medien weiß ich, wie hart sie an ihren Videos gearbeitet hat, aber noch wichtiger ist, dass sie vielen Krankenschwestern mit ihren Inhalten geholfen hat." Sie sei sprachlos: "Es tut mir so leid."

Andere Nutzer boten ihre Hilfe an: "Hallo Matt! Es tut mir so unendlich leid. (...) Ich würde Ihnen gerne kostenlos helfen, sobald Sie sich eingelebt haben. Ich werde weiterhin für Sie und Ihr Baby beten."