In den USA ist eine 27-jährige Instagram-Influencerin unter tragischen Umständen gestorben. Die dreifache Mutter Carol Acosta erstickte vermutlich an ihrem eigenen Essen.

Auf Instagram zeigte Carol Acosta ihren knapp sieben Millionen Fans regelmäßig Einblicke in ihr Leben Jetzt ist die Influencerin plötzlich gestorben.

New York City. Mit nur 27 Jahren ist die Influencerin Carol Acosta unerwartet gestorben. Wie ihre Familie auf Instagram mitteilte, hatte sie beim Abendessen plötzlich Atemnot erlitten. Auch eine Einlieferung ins Krankenhaus konnte sie nicht mehr retten.

Laut ihrer Cousine ist die genaue Todesursache bisher unklar, die Ergebnisse der Autopsie stünden noch aus.

Ihre jüngere Schwester Khatyan, ebenfalls Influencerin, bestätigte den Tod auf Instagram und schrieb dazu: "Ich liebe dich, Schwester, und werde dich immer lieben. Ich danke Gott, dass er mir eine Schwester wie dich mit deinem großen Herzen geschenkt hat."

Frau war schwanger mit drittem Kind

Acosta hinterlässt zwei Kleinkinder, im Juli 2024 machte sie im Internet ihre dritte Schwangerschaft öffentlich. Zu einem Foto eines positiven Schwangerschaftstestes schrieb sie: „Ich bin schwanger. Ich kann es nicht glauben, Familie. Ich erwarte mein drittes Baby.“ Ihr zweites Kind hat sie erst im Februar zur Welt gebracht.

Ihre etwa 6,7 Millionen Follower begeisterte die als "Killadamente" bekannte Influencerin mit ihrer humorvollen Art und ihren Botschaften über Selbstliebe und -akzeptanz. Mit zwölf Jahren kam Acosta mit ihrer Familie aus der Dominikanischen Republik in die USA. Im Teenageralter wurde sie wegen ihres Gewichtes gemobbt und baute sich mit ihrer trotzdem positiven Ausstrahlung eine riesige Fangemeinde auf.

2017 veröffentlichte sie einen Song mit dem Namen "Me Amo y No Me Importa". Auf Deutsch heißt das soviel wie "Ich liebe mich selbst und es ist mir egal". Erst Anfang Dezember gab Acosta bekannt, den Drogen, die sie wegen ihrer Depressionen genommen habe, den Rücken zu kehren. Außerdem habe sie sich zu Gott bekannt.

Auf dem Instagram-Profil von Acosta drücken ihre Fans ihre Trauer und ihr Mitgefühl aus: "Ich kann nicht glauben, dass du gegangen bist", "Ruhe in Frieden", "Wir werden dich sehr vermissen" - Kommentare wie diese hinterlassen tausende Follower unter einem Foto, dass die Influencerin 2020 zur Geburt ihrer Tochter veröffentlicht hat.