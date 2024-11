Der australische Fitness-Influencer Jaxon Tippet ist plötzlich im Alter von nur 30 Jahren gestorben. Der Vater und Social-Media-Star erlag während eines Urlaubs in der Türkei einem Herzinfarkt. Bekannt für seine inspirierenden Motivationsvideos, hinterlässt er große Trauer in der Fitness-Community.

Türkei. - Es sollte ein kleiner Erholungstrip werden, stattdessen wurde es die letzte Reise von Jaxon Tippet, australischer Fitness-Influencer und Vater. Am vergangenen Sonntag ist der Australier kurz nach seinem 30. Geburtstag gestorben.

Wie der "Mirror" berichtet, starb der Social-Media-Star während eines Ausflugs in der Türkei an einem Herzinfarkt. Der Australier wurde vor allem durch seine positive Einstellung und seine Motivationsvideos, speziell im Fitness-Bereich, berühmt. Auf Instagram hat Tippet über 200.000 Follower.

Tod von Social-Media-Star Jaxon Tippet: Große Anteilnahme im Netz

"Schweren Herzens müssen wir mitteilen, dass unser geliebter Jaxon am 10. November 2024 verstorben ist. Er war so eine wunderschöne Seele und hatte so einen positiven Einfluss auf die Welt", verkündete seine Familie auf dem Instagram-Account des Fitness-Influencers.

Eine Nachricht, die einen Schock in der Fitness-Szene auslöste. Zahlreiche Freunde und Wegbegleiter zeigten sich erschüttert. In den Kommentaren bringen die Fans ihre Trauer zum Ausdruck. "Unfassbar. Ich kann das nicht glauben. Du warst so eine wunderschöne Seele, Jaxon. Ruhe in Frieden", schrieb eine Nutzerin.

Vor Social-Media Ruhm: Tippet landete beinahe im Gefängnis

Vor seinem Social-Media Erfolg musste er allerdings sehr schwere Zeiten durchleben. Im Jahr 2018 kämpfte er mit seiner Abhängigkeit von Steroiden - eine Sucht, die ihn sogar beinahe ins Gefängnis gebracht hätte. Bei einer Durchsuchung wurden damals Tabletten und eine Spritze bei ihm gefunden.

Eine Zeit, die er als den absoluten Tiefpunkt seines Lebens bezeichnet. "Ich habe dadurch eine Freundin verloren, ich habe dadurch fast meine Familie verloren", erzählte er über diese Phase seines Lebens in einem Interview vor zwei Jahren.

Am 30. Geburtstag geteilt: Tippet wünschte sich ein langes Leben

Nach diesen Ereignissen entschied sich Tippet, sein Leben umzukrempeln. Auf Instagram teilte er oft Erlebnisse aus seiner Vergangenheit und sprach darüber, was er aus ihnen gelernt hat.

Erst vor Kurzem hat er an seinem 30. Geburtstag, dem 31. Oktober 2024, 30 Lektionen geteilt, die ihm sein Leben bis zu diesem Zeitpunkt beigebracht hatte.

In einer dieser Lektion schrieb er: "Alt zu werden ist besser als die Alternative, jung zu sterben". Dieser Wunsch sollte für ihn leider nicht in Erfüllung gehen. Er hinterlässt einen knapp einjährigen Sohn.