Mit nur 19 Jahren stirbt der Enkel von Oscar-Preisträger Robert De Niro an einer Überdosis. Zwei Jahre später nehmen die Behörden in New York Verdächtige fest.

New York - Zwei Jahre nach dem Drogentod des Enkels von Oscar-Preisträger Robert De Niro sind fünf Verdächtige festgenommen worden. Die Ermittler werfen ihnen vor, Fentanyl und andere Drogen vertrieben zu haben, die zu dem Tod durch Überdosis von drei 19-Jährigen, darunter auch Leandro De Niro-Rodriguez, geführt haben sollen.

Wie aus einer Mitteilung der zuständigen Behörden hervorgeht, sollen die Verdächtigen ein Drogennetzwerk betrieben haben, „das tausende Fentanyl-Pillen an in New York lebende Teenager und junge Erwachsene verkaufte und sich dabei stark auf soziale Medien stützte, um junge Drogenkonsumenten gezielt anzusprechen“. Zu den von den Angeklagten genutzten Plattformen sollen laut der Behörden unter anderem Snapchat, Instagram, TikTok und Telegram gehört haben. Fentanyl ist ein synthetisches Opioid, das schnell abhängig macht. Es ist bis zu 50-mal stärker als Heroin. Schon wenige Milligramm können US-Angaben zufolge tödlich sein.

Leandro De Niro-Rodriguez ist der Sohn von Drena De Niro, der ältesten Tochter des Schauspielers. De Niro-Rodriguez hatte an der Seite seiner Mutter kleine Rollen in Filmen wie „A Star is Born“ (2018) oder „Cabaret Maxime“ (2018). Er wurde am 02. Juli 2023 in der Wohnung eines Freundes in Manhattan tot aufgefunden.