Kürbissuppe, Gruseldeko und Kostüme: In der Havelklinik gibt es heute mehr als nur Blutabnahme. Warum jetzt gerade viele Spenden gebraucht werden.

Wegen Urlauben und Atemwegsinfektionen fallen laut DRK derzeit viele Spenderinnen und Spender aus. (Symbolbild)

Berlin - Auch an Halloween wird Blut benötigt: Die Havelklinik in Berlin und der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes Nord-Ost (DRK) laden zu einer Halloween-Blutspende ein. „Für alle Spender gibt es Snacks, Getränke und zusätzlich einen Kürbis mit Rezept für unsere leckere Kürbissuppe à la Havelklinik“, hieß es von der Havelklinik.

Dort kann heute von 15.00 bis 19.00 Uhr Blut gespendet werden - gern auch im Kostüm. Wer spenden möchte, sollte sich laut DRK vorher online ein Zeitfenster buchen.

Versorgung über die Herbstferien hinaus sichern

Die Sonderaktion ziele darauf ab, die Patientenversorgung in und nach den Herbstferien zu sichern, so der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost. Aufgrund von Urlauben und Atemwegsinfektionen fielen derzeit viele Spenderinnen und Spender aus. Hinzu komme die kurze Haltbarkeit von Blutpräparaten.

Deswegen bittet der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost alle gesunden Menschen, in den kommenden Tagen und Wochen Blutspendetermine wahrzunehmen und so mitzuhelfen, die Patientenversorgung zu sichern. Es gebe an jedem Werktag in Berlin und Brandenburg die Möglichkeit, Blut zu spenden.

Demnach werden täglich in Berlin und Brandenburg 600 bis 800 Blutspenden benötigt, um den Bedarf der Kliniken in der Region lückenlos zu decken. Gesunde Menschen ab 18 Jahren können Blut spenden. Bei einer Voruntersuchung wird zudem die Eignung zur Blutspende tagesaktuell überprüft.