Das verlängerte Wochenende in Brandenburg startet mit schönstem Herbstwetter. Auch am Samstag wird es sonnig, bevor Wolken aufziehen.

Berlin - Das verlängerte Wochenende startet in Brandenburg mit viel Sonne - auch in Berlin scheint bis Samstag die Sonne. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet am Freitag mit viel Sonnenschein und Temperaturen bis 15 Grad. Am Nachmittag zögen dichtere Schleierwolken auf.

Auch das Wochenende beginnt laut DWD heiter. Die Temperaturen klettern bis auf 18 Grad. Ab dem Mittag bedecken Wolken den Himmel, gebietsweise könne es regnen. Am Sonntag bleibt es bewölkt, vereinzelt seien Schauer möglich. Die Temperaturen erreichen 12 bis 14 Grad.