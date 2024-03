Berlin - Das erste Bundesligaspiel nach der Länderspielpause führt den 1. FC Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zu Eintracht Frankfurt. Im Hinspiel am 4. November 2023 unterlagen die Köpenicker den Hessen zu Hause deutlich mit 0:3.

- Die Eintracht ist als Tabellensechster mit 40 Punkten Favorit. Von den vergangenen vier Partien, die sieben Zähler brachten, verlor die SGE nur das letzte bei Borussia Dortmund (1:3). Union steht mit 28 Zählern auf Position 13. Die Köpenicker reisen mit der Empfehlung eines 2:1-Erfolges im letzten Heimspiel gegen Werder Bremen an.

- Union konnte in dieser Saison noch nicht gegen eine Mannschaft gewinnen, die zur Top Sechs der Tabelle gehörte. In der Rückrundenbilanz steht Union mit 14 Punkten einen Zähler besser da als Frankfurt.

- Die Eintracht hat zu Hause in dieser Saison neben sechs Siegen und fünf Unentschieden erst einmal verloren. Es passierte am 25. November gegen den VfB Stuttgart (1:2). Union gehört zu den auswärtsschwächsten Mannschaften der Liga. Neben jeweils zwei Siegen und Unentschieden verloren die Eisernen schon neunmal in der Fremde.

- In der Bundesliga konnte Union lediglich in seiner Debütsaison im Oberhaus 2019/20 in Frankfurt mit 2:1 gewinnen. Es folgten drei Niederlagen (2:5, 1:2, 0:2). Zudem gab es in der Vorsaison für Union bei den Hessen noch das Aus im DFB-Pokal-Viertelfinale (0:2).

- Unions Schlussmann Frederik Rönnow stand von 2018 bis 2021 als Ersatztorwart in Frankfurt (21 Pflichtspiele) unter Vertrag. Der Berliner Angreifer Kevin Volland erzielte in seiner Karriere in 18 Pflichtspielen gegen Frankfurt neun Treffer. Gegen keine andere Mannschaft traf der Ex-Nationalspieler öfter im Profibereich.