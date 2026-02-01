weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Kriminalität: Fünf Fahrer unter Drogen - Polizei findet mehrere Verstöße

Eil
Mannschaftsbus des HFC in Frankfurt am Main angezündet und ausgebrannt
Mannschaftsbus des HFC in Frankfurt am Main angezündet und ausgebrannt

Kriminalität Fünf Fahrer unter Drogen - Polizei findet mehrere Verstöße

Kontrollen auf Autobahnen rund um Magdeburg: Gleich mehrere Autofahrer geraten am Wochenende ins Visier der Polizei – darunter auch zwei Männer mit offenen Haftbefehlen.

Von dpa 01.02.2026, 14:03
Die Polizei hat im Rahmen der Verkehrskontrollen gleich mehrere Strafverfahren eingeleitet. (Symbolbild)
Die Polizei hat im Rahmen der Verkehrskontrollen gleich mehrere Strafverfahren eingeleitet. (Symbolbild) Hendrik Schmidt/dpa

Magdeburg - Bei Verkehrskontrollen auf den Autobahnen 2, 14 und 36 hat die Polizei fünf Autofahrer unter Drogeneinfluss angehalten. Laut Polizei waren bei den Kontrollen am Wochenende außerdem zwei Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis gestoppt worden. Zwei weiteren Fahrzeugen fehlte demnach die Haftpflichtversicherung. In allen Fällen seien Strafverfahren eingeleitet worden. 

Gegen zwei Fahrer im Alter von 34 und 52 Jahren lagen offene Haftbefehle vor, hieß es weiter. Die Betroffenen konnten haftbefreiende Beträge bezahlen, teilte die Polizei mit.