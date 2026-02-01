Kontrollen auf Autobahnen rund um Magdeburg: Gleich mehrere Autofahrer geraten am Wochenende ins Visier der Polizei – darunter auch zwei Männer mit offenen Haftbefehlen.

Die Polizei hat im Rahmen der Verkehrskontrollen gleich mehrere Strafverfahren eingeleitet. (Symbolbild)

Magdeburg - Bei Verkehrskontrollen auf den Autobahnen 2, 14 und 36 hat die Polizei fünf Autofahrer unter Drogeneinfluss angehalten. Laut Polizei waren bei den Kontrollen am Wochenende außerdem zwei Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis gestoppt worden. Zwei weiteren Fahrzeugen fehlte demnach die Haftpflichtversicherung. In allen Fällen seien Strafverfahren eingeleitet worden.

Gegen zwei Fahrer im Alter von 34 und 52 Jahren lagen offene Haftbefehle vor, hieß es weiter. Die Betroffenen konnten haftbefreiende Beträge bezahlen, teilte die Polizei mit.