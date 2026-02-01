Für Paderborn ist die Tabellenführung nah, aber am Ende jubelt der Gegner. Ein frühes Tor reicht nicht, denn zwei Gegentore und ein Platzverweis kosten den Auswärtssieg in Düsseldorf.

Düsseldorf - Der SC Paderborn hat im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga den Patzer der Konkurrenz nicht nutzen können - im Gegenteil. Statt die Tabellenspitze zu erobern, fielen die Ostwestfalen nach einer 1:2 (1:0)-Niederlage bei Fortuna Düsseldorf auf Tabellenplatz vier zurück. Nach der Führung durch Kennedy Okpala (2. Minute) drehten Shinta Appelkamp (63.) und Cedric Itten (83.) die Partie. Zudem sah SC-Abwehrspieler Mattes Hansen auch noch die Gelb-Rote Karte (72.).

Dabei erwischten die Ostwestfalen in der mit 51.500 Zuschauern ausverkauften Düsseldorfer Arena, in die Fans im Rahmen der Aktion „Fortuna für alle“ kostenlosen Eintritt hatten, einen Traumstart: In der 2. Minute erzielte Neuzugang Okpala im dritten Spiel sein erstes Tor. Nach der 0:2-Niederlage von Spitzenreiter FC Schalke 04 am Samstag beim VfL Bochum winkte Paderborn da noch die Tabellenführung.

Nach der Pause drehte Düsseldorf auf

Aber während sich die Düsseldorfer, die zuvor zwei Heimspiele gewonnen hatten, um den Ausgleich mühten, verwalteten die Gäste ihren knappen Vorsprung. In der Abwehr sicher stehend kam nach vorn nicht mehr viel von den Paderbornern. Stattdessen drehte die Fortuna nach der Pause auf.

Von Platz 16 und Platz 13

Erst Appelkamp mit einem Distanzschuss und kurz vor dem Ende Itten bescherten Düsseldorf mit ihren Toren den dritten Heimerfolg in Serie und drei ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf. In der Tabelle schob sich die Fortuna von Rang 16 auf Platz 13 vor.