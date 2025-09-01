Die Füchse Berlin steigen in den deutschen Pokalwettbewerb ein. Die Begegnung gegen Ligakonkurrent Wetzlar wird aber nicht im heimischen Fuchsbau ausgetragen.

Berlin/Potsdam - Der deutsche Handball-Meister Füchse Berlin wird für sein erstes Pokalspiel in dieser Saison umziehen. Anstatt in der heimischen Max-Schmeling-Halle tritt die Mannschaft von Füchse-Trainer Jaron Siewert gegen den Liga-Konkurrenten HSG Wetzlar am 1. Oktober in der Potsdamer MBS-Arena an, wie die Füchse mitteilten. Anwurf ist um 19.00 Uhr.

Mit dem Umzug wollen die Füchse ihre Nähe zum Kooperationspartner 1. VfL Potsdam, der in der abgelaufenen Spielzeit nach nur einer Saison wieder den Gang in die Zweitklassigkeit antreten musste, unter Beweis stellen. „Im Rahmen der Partnerschaft mit dem 1. VfL Potsdam freuen wir uns, auch in den Bereich Brandenburg zu kommen. Gemeinsam können wir ein Handballfest feiern“, sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning.

So kommt es zum schnellen Wiedersehen mit David Cyrill Akakpo und Josip Simic, die in der vergangenen Spielzeit für Potsdam aufgelaufen waren und nun mit Wetzlar in die brandenburgische Hauptstadt zurückkehren.