Gidsel, Pytlick und jetzt Mem? Die Berliner arbeiten weiter an ihrem Star-Ensemble. Bob Hanning nennt einen Zeitplan und ein Gefühl.

Berlin - Handball-Meister Füchse Berlin steht nach Aussage von Geschäftsführer Bob Hanning kurz vor dem nächsten Transfer-Coup. Weltklasse-Handballer Dika Mem vom FC Barcelona habe ein Angebot vorliegen, der Vertrag sei „grundsätzlich ausverhandelt“, sagte Hanning dem rbb. „Wir sind so verblieben, dass er jetzt erstmal in den Urlaub fährt und wir dann vor der EM eine Entscheidung von ihm bekommen. Ich bin sehr zuversichtlich, mag es aber erst dann verkünden, wenn es wirklich so weit ist.“ Die Europameisterschaft beginnt am 15. Januar.

„Er muss sich jetzt zwischen Paris und uns entscheiden. Mein Gefühl sagt mir, dass er zu uns kommt“, sagte Hanning auch der „Sport Bild“. „Ein Weltklassespieler sollte einmal in der NBA des Handballs gespielt haben, sonst ist er für mich kein Weltklassespieler. Mem ist ein kompletter Spieler, vorne wie hinten. Einer, der mir ein Champions-League-Finale gewinnen kann.“

Pytlick soll früher kommen

Der 28 Jahre alte Franzose könnte nach seinem Vertragsende in Barcelona 2027 nach Berlin wechseln. So wie auch der dänische Weltmeister und Olympiasieger Simon Pytlick, dessen Verpflichtung aus Flensburg ab 2027 bereits verkündet wurde. Welt-Handballer Mathias Gidsel spielt bereits für die Füchse.

Die Berliner bemühen sich weiterhin, Pytlick schon früher zu bekommen, arbeiten aber auch an einer Alternative. „Wir wissen, dass er da noch bei einem anderen Team unter Vertrag steht und sind gerade dabei, einen Plan B aus der Taufe zu heben. Wir könnten das Jahr also mit einem sehr guten und interessanten anderen Spieler überbrücken, der gut in unser System passt und seine Bereitschaft erklärt hat, auszuhelfen“, sagte Hanning dem rbb.