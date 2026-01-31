Zweistellige Minusgrade in der Nacht: Der Deutsche Wetterdienst DWD rechnet in Berlin und Brandenburg mit kalten Nächten. In der Nacht zum Montag ist auch Schnee möglich.

Nach der Wetterprognose des DWD wird es wolkig und es weht ein mäßiger Wind, am Montag wird es teils böig. (Symbolbild)

Berlin/Brandenburg - Die Berliner und Brandenburger müssen sich weiter auf Frost und Minustemperaturen einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, kommt es am Wochenende verbreitet zu Frost bei Temperaturen zwischen minus sieben und minus drei Grad.

Nach Angaben des DWD fallen die Temperaturen in den Nächten zu Sonntag und Montag in den zweistelligen Minusbereich. Die Tiefstwerte liegen demnach bei minus sechs bis minus zwölf Grad. In der Nacht zum Wochenstart erwartet der DWD lokalen Schneegriesel und etwas Schnee.

Am Wochenende und am Montag rechnet der DWD außerdem mit vielen Wolken und mäßigem Wind, am Montag kann es auch böig werden.