Hannover - Das Wetter bleibt in Niedersachsen auch am Wochenende winterlich kalt. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ist auch weiterhin in vielen Teilen des Bundeslandes mit Glätte zu rechnen. Auch in der Nacht zu Samstag und am Morgen wurde in Teilen Niedersachsen mit Glätte gerechnet. Wie Sprecher der Polizeien mitteilten, kam es jedoch zu keiner besonderen Unfalllage auf den Straßen.

Am Samstag zeigt sich der Himmel weitestgehend grau und bedeckt. Durch Regen und Schneeregen kann es im Westen Niedersachsens zunächst glatt auf den Straßen werden. Im Laufe des Tages breitet sich der Regen nach Nordosten aus und geht in Schnee über. Der DWD rechnet mit bis zu drei Zentimetern Neuschnee. Die Temperaturen liegen zwischen null und drei Grad.

In der Nacht zu Sonntag bleibt es bei leichtem Schneefall weiterhin bewölkt. Die Temperaturen fallen in Teilen Niedersachsens auf bis zu minus sieben Grad. Auch im Laufe des Tages bleiben die Temperaturen in Teilen Niedersachsens frostig. Im Nordosten erreicht das Thermometer am Sonntag Tiefstwerte von minus sechs Grad. Im Westen liegen die Höchsttemperaturen bei vier Grad.