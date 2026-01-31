Der Januar war in Sachsen frostiger als in den Vorjahren. Und auch der Februar beginnt mit Temperaturen um den Gefrierpunkt.

Leipzig - Nach einem frostigen Januar werden auch die ersten Februartage in Sachsen winterlich kalt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für den Sonntag und den Start der neuen Woche trübes Wetter mit leichten Minusgraden bis maximal ein Grad voraus. Nachts können die Werte bis auf minus neun Grad sinken.

Schnee ist zu Wochenbeginn kaum in Sicht. Nach der Prognose des Wetterdienstes steigt die Niederschlagswahrscheinlichkeit allerdings zur Wochenmitte etwas an.

Der Januar hatte sich laut DWD mit einer Durchschnittstemperatur von minus zwei Grad kälter als üblich gezeigt. Im ersten Monat des Jahres hatte auch recht häufig die Sonne geschienen. Am Beginn des Februars werden die Menschen mit Sachsen dagegen vorerst mit grauem Wetter klarkommen müssen.