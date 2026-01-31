Eisregen in der Nacht zu Montag hat zwischenzeitlich den ganzen Tramverkehr in Berlin lahmgelegt. Die Stromleitungen wurden von Eis überzogen. Fünf Tage später fahren die meisten Trams wie gewohnt.

Berlin - Nach dem Ausfall des ganzen Berliner Straßenbahnnetzes am Anfang der Woche ist der Tramverkehr am Samstag nahezu vollständig aufgenommen. Ausnahmen sind einzelne Teilabschnitte der M1 und der M2, wie die BVG mitteilte.

Demnach fährt auf der Strecke der M1 zwischen Pastor-Niemöller-Platz und Rosenthal Nord weiter Ersatzverkehr. Die M2 ist laut BVG zwischen Am Wasserturm und Heinersdorf unterbrochen. Zuletzt wurden laut BVG in der vergangenen Nacht die Linien 21 und 50 wieder in Betrieb genommen. Auf der Strecke der Linie 50 sind die Fahrzeiten derzeit noch unregelmäßig, wie es auf der Seite der BVG hieß.

Wegen vereister Stromleitungen war der Fahrbetrieb des Berliner Straßenbahnnetzes am Montagmorgen komplett eingestellt worden. Nach und nach kamen an den vergangenen Tagen Linien hinzu, die wieder fuhren. Das Wetter ist nach Angaben der BVG aber weiter herausfordernd: „Die anhaltend hohe Feuchtigkeit bei Minusgraden sorgt weiterhin dafür, dass Oberleitungen und Gleisanlagen empfindlich bleiben“.